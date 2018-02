Kristel Verbeke was bang dat geluk van K3 afhing

"Ik was bang: 'Als K3 er niet meer is, gaat dat geluk misschien ook weg?' Het heeft even geduurd voor ik kon geloven dat het zonder K3 ook wel goed zou komen", aldus Verbeke (42) in gesprek met Humo.

In 2015 stapte Verbeke uit K3. Volgens de zangeres was het goed dat ze daarna nog een tijdje de manager is geweest van de nieuwe formatie rondom Hanne, Marthe en Klaasje. Terwijl ze dat in eerste instantie niet wilde.

"Ik dacht: ik ga het niet fijn vinden om iemand anders op mijn plek te zien staan. Ik zal misschien zelfs jaloers zijn. Maar gaandeweg wilde ik vooral dat ze die plek goed zouden invullen, en deed ik alles om hen daarbij te helpen."

"Zingen en dansen kun je leren van iedereen. Maar niemand weet hoe het voelt om negen keer per weekend op een podium te staan, om daarna alleen in je koude auto naar huis te rijden en te denken: 'Morgen weet iedereen in de supermarkt wie ik ben. Ik ben van het volk nu.' Ik wilde hen graag helpen daarmee om te gaan."

Zussen

De zangeres verloor op jonge leeftijd haar beide zussen en moest al snel aan het werk om financieel mee te draaien in het huishouden. Verbeke denkt regelmatig dat haar veel is afgenomen, maar dat haar ook veel gegeven is. Het geluk dat ze voelde tijdens haar tijd in K3 bleek bijvoorbeeld ook daarna nog voelbaar te zijn.

"Soms heb ik het gevoel dat ik de porties geluk heb gekregen die mijn zussen nog tegoed hadden. Vandaar dat ik altijd en overal zo mijn best doe. Ik werk voor drie."