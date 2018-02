Vlogger Enzo Knol wil 'alles behalve arrogant worden'

Dat hij een Porsche heeft, miljonair is en een wassen beeld van zichzelf in Madame Tussauds heeft, maakt voor de 24-jarige geen verschil. Hij zegt 'gewoon zichzelf' te willen blijven.

Knol woont samen met zijn vriendin Demira (Dee) van der Zeeuw in Zeist. Hij heeft een manager aangenomen om wat meer tijd te kunnen doorbrengen met Van der Zeeuw en om "meer balans te vinden".

Verder vindt de vlogger het belangrijk dat hij het goede voorbeeld geeft aan zijn fans. In VIVA vertelt hij uitgebreid over hoe zijn leven sinds zijn nare jeugd ten goede is veranderd. Hij is gestopt met roken en drinken en wil daarmee zijn vaak jonge kijkers inspireren. In zijn vlogs zorgt Knol ervoor dat hij positiviteit uitstraalt: "Er is al genoeg ellende in het nieuws, bij mij kunnen mensen gewoon lachen."