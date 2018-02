Gordon was liever niet bekend geweest

"Ik had liever met een vent en een leuk horecabedrijf drie hoog achter in Amsterdam Osdorp gewoond, dan dat ik nu hier aan tafel vertel over de 35 jaar die achter me liggen", zei hij tegen Jinek.

Gordon vindt dat je erg sterk in je schoenen moet staan als je, volgens hem, "dag in, dag uit" op internet wordt uitgescholden. "Het raakt me het meeste als er wordt gezegd dat je een narcist of een gevoelloos monster bent. Mijn hemel, wat een bagger. Ik vind het vreselijk als mensen dat zeggen", aldus Gordon.

In het boek van Gordon schuwt hij ook niet om verhalen over anderen te vertellen. Volgens Gordon staan er bijvoorbeeld "heftige dingen" over Gerard Joling in. "Dit is wat ik mensen wil laten lezen. In het boek staat mijn leven en het hoort er allemaal bij."

Gordon heeft Joling van tevoren ingelicht over wat hij over hem zou schrijven in zijn boek. "Je weet hoe Gerard is", zei Gordon tegen Jinek. "Die reageerde met: 'oh, leuk al die aandacht'."