Oud-Feyenoorder Christian Gyan na oproep en boek schuldenvrij

Gyan, die van 1997 tot 2006 bij de club uit Rotterdam-Zuid speelde en met de Rotterdammers in 1999 landskampioen werd en de UEFA Cup won in 2002, kwam in de schulden nadat hij moest stoppen met zijn baan als havenarbeider. De geboren Ghanees lijdt aan epilepsie.

"Met dank aan heel veel mensen en het fantastische Feyenoord Legioen kwam vandaag de officiële bevestiging: hij is schuldenvrij", liet van Egmond weten via Twitter. "De eerste grote stap naar een zonniger toekomst is gezet.'"

Inzamelingsactie

Mede door het boek King, opgetekend door bestsellerauteur Van Egmond, kwamen Gyan en zijn vrouw Anita uit de schulden. Door de supporters van Feyenoord werd daarna een inzamelingsactie op touw gezet om geld voor het clubicoon op te halen. Nu het gezin zonder schulden is, is een huurwoning in Rotterdam betrekken voor hen de volgende stap.