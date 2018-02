Olcay Gulsen stopt als CEO van SuperTrash

Aan RTL Boulevard, waar Gulsen regelmatig te zien is als deskundige, laat ze weten dat de projecten voor televisie te veel tijd van haar vragen om het nog te combineren met haar werk als CEO.

De onderneemster is momenteel te zien in Wie is de Mol? waarvoor ze drie weken moest uittrekken en geen tijd kon steken in haar eigen bedrijf.

Om die reden heeft ze vorig jaar al besloten een stapje terug te willen doen, maar maakt ze nu pas bekend dat het definitief is. Haar opvolger is al benoemd, meldt Quote: Charles Paape, die eerder werkte als CFO en CEO bij Free Record Shop, The Phone House en Dixons.

"Ik ben gevraagd door de aandeelhouders, waaronder ook mevrouw Gulsen, om dit te doen. Ik heb inderdaad geen ervaring met de modebranche, maar heb andere kwaliteiten", aldus Paape in een reactie tegenover Quote.

Creatief blijft Gulsen wel verbonden aan het modemerk.