Zanger Brace vindt zichzelf een 'sexy teddybeer'

De zanger (31) kreeg op sociale media veel kritiek na zijn deelname aan Expeditie Robinson. Mensen vonden dat Brace te zwaar was en iets moest gaan doen aan zijn gewicht. Hij had daar geen last van toen hij zichzelf terug zag.

"Absoluut niet. Ik had daar helemaal geen problemen mee. Ik heb mezelf sowieso altijd een leuke knul gevonden; een sexy jongen", aldus de zanger in gesprek met De Telegraaf.

In het SBS-programma Vet Fit doet de zanger toch een poging af te vallen. Hij ontdekte tijdens zijn deelname dat zijn hartleeftijd 42 is en schrok daar van. "Op dat moment heb ik een knop omgezet. Ik kreeg letterlijk een afkeer van mijn eigen gedrag. Als ik zo was doorgegaan, zou ik straks een vader zijn die niks kan. Ik wil kunnen voetballen met mijn zoontje als hij daar de leeftijd voor heeft."

De kritiek op sociale media is voor Brace niet van belang. Hij trekt zich er niets van aan. "Ik denk altijd: die mensen zijn gewoon jaloers. Ze zijn waarschijnlijk zelf heel erg onaantrekkelijk. En ik kan er ook wel om lachen."