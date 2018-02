Koninklijke familie poseert voor traditioneel fotomoment in Lech

De pers moest zich melden bij de Rüfikopf-skilift. Deze lift voert skiërs naar 2.350 meter hoogte. Volgens de thermometer was het op dat moment min 21 graden.

De fotosessie vond dit keer niet plaats in Oberlech, waar vakantiegangers zich de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker mengden tussen de fotografen om ook foto's en filmpjes te maken van de Oranjes.

Aan de aanwijzigingen van beveiligers en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) hadden met name de Nederlandse skigasten geen boodschap.

Afdalingen

Anders dan in voorgaande jaren, toen de fotosessie dichter bij het dorpscentrum plaatsvond, was hier geen gelegenheid om een paar korte afdalingen op de ski te doen, zodat er alleen kort in de sneeuw werd geposeerd.

Prinses Ariane, die eerder in de maand bij het schaatsen haar pols brak, had haar handen in handschoenen gestoken zodat van de blessure niets was te zien. Maar de pols is voldoende genezen om deze week te kunnen skiën, zoals haar dokter al had voorspeld. Prinses Beatrix die er al een week in Lech op heeft zitten, nam evenals vorig jaar niet deel aan de persontmoeting.