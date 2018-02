Voormalig The Bold and the Beautiful-acteur Winsor Harmon opgepakt

De 54-jarige Amerikaan, die in de soap ruim twintig jaar de rol vertolkte van Thorne Forrester, werd volgens TMZ al wildplassend in een park in de buurt van Los Angeles gezien waarna omstanders de politie belden.

Agenten vonden Harmon in zijn geparkeerde SUV zonder broek aan en met enkele lege flessen wijn in de hand. Bronnen vertellen tegen de website dat hij meegenomen werd en zijn roes mocht uitslapen op het bureau.

Harmon werd vorig jaar in The Bold and the Beautiful vervangen door de jongere Duitse acteur Ingo Rademacher.