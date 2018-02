Acteur Martijn Fischer is niet bang rollen te missen door gewichtsverlies

"Toen ik dik was, legde ik letterlijk meer gewicht in de schaal", vertelt de 50-jarige acteur aan het AD "Het levert grappige situaties op, bijvoorbeeld als je als dikkerd een lichtvoetig dansje doet."

Daarom vroegen mensen hem vaak of hij niet bang was om rollen te verliezen. "Maar ik leef toch echt liever tien jaar langer dan dat ik de mooiste rollen speel. Ik heb er vertrouwen in dat ik gevraagd word vanwege mijn acteerkwaliteiten. En anders word ik taxichauffeur. Ook te doen."

Hazes

De acteur verwierf vooral bekendheid door zijn vertolking van volkszanger André Hazes in de musical Zij gelooft in mij, een rol die hij van 2012 tot 2014 speelde. In 2015 speelde hij dezelfde rol in de film Hij gelooft in mij en nu zingt hij nog geregeld Hazes-nummers op het podium.

Hij stelt niet bang te zijn "voor altijd Hazes te blijven". "Ik geloof niet in bang zijn. Angst vind ik een waardeloze drijfveer. Vind ik het boeiend? dát is de vraag die ik mezelf stel. Met Hazes denk ik nooit: hè get, ik moet weer. Nooit. De musical vond ik aan het einde nog steeds leuk. En dat straal je uit."

Fischer is binnenkort te zien in de film Mannen van Mars en Gek van Oranje en speelde onlangs rollen in de films Dikkertje Dap en in de serie Vechtershart.