Jeffrey Dean Morgan moest 'veel moeite doen' voor derde kind

"We waren lang bezig en het was denk ik niet onze intentie om zoveel jaren tussen het ene kind en Gus (Morgans zoon van acht jaar oud, red.) te hebben", vertelt de acteur vrijdag tegenover People.

In september werd bekend dat Burton zwanger is van een meisje. "Ik heb altijd al een klein meisje gewild. Ik had al een jongen en nu krijg ik een meisje. We hebben er zoveel zin in."

"Vader zijn vind ik het grootste cadeau in mijn leven", zegt Morgan, bekend van The Walking Dead. "Mensen zeggen dat het vaderschap je verandert en wanneer je die kleine baby voor het eerst vasthoudt... Ik denk niet dat je kan begrijpen hoeveel liefde je kan hebben."

Jeffrey Dean Morgan en Hilarie Burton zijn sinds 2014 getrouwd.