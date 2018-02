Roddeloverzicht: Sylvie heeft spijt en Barbie ziet kinderen vertrekken

Grote huizen, dure vakanties, goed haar, afgetraind lichaam, flinke carrière en allerlei succesvolle ondernemingen. Sylvie Meis heeft het maar goed als we haar Instagram bekijken. Op de ene foto staat ze nog knapper dan op de vorige, ze gaat van het ene tropische oord naar het ander en altijd is daar dezelfde gelukzalige blik.

Schone schijn, als we Privé en Panorama van deze week mogen geloven. Net als zovelen laat Sylvie op sociale media alleen maar zien wat er wel goed gaat en hebben we geen idee wat voor pijn er schuil gaat achter al die prachtige plaatjes.

Guillaume Zarka, Samuel Deutsch, Momo en Charbel Aouad: allen probeerden ze Sylvie gelukkiger te maken en allen faalden ze daar flink in. Guillaume bleek toch te snel op Rafael van der Vaart te hebben gevolgd, Samuel was niet voldoende toevoeging, Momo was niet helemaal geschikt en Charbel woonde te ver weg.

Privé weet het zeker: Sylvie had nooit bij Rafael weg moeten gaan. "Geen man kan tippen aan Rafael" kopt het blad deze week. Want dat het niet werkte met Guillaume, Samuel, Momo en Charbel komt allemaal door de man waar Sylvie jarenlang mee getrouwd was en zoon Damián mee kreeg: Rafael van der Vaart is hét toch altijd gebleven voor Sylvie.

Rafael is echter dolgelukkig met Estavana Polman en dochter Jesslynn en dus is de kans dat Sylvie en Rafael toch samen eindigen wel heel klein geworden. En hoe moet dat dan nu met Sylvie?

Sylvie heeft geen man nodig om gelukkig te zijn, zegt ze regelmatig, maar zoals Panorama zo fijn uiteenzet: waarom is ze dan eigenlijk nooit langer dan een paar maanden vrijgezel? Het is te hopen voor Sylvie dat er ooit toch een man komt die nóg beter voor haar is dan Rafael. Het zal op basis van de analyse van beide bladen in ieder geval niet lang meer duren voor er een nieuwe potentiële ware is.

Hallo rechter

Sommige mensen zullen de binnenkant van een rechtbank nooit van hun leven zien. Die hebben geen flauw idee hoe het er aan toegaat in een rechtszaal, geen flauw idee hoe een Nederlandse rechter er uit zien en halen hun informatie toch vooral uit programma's als Judge Judy en De rijdende rechter.

Bekende Nederlanders hebben het doorgaans maar druk met hun advocaten. Dan is er weer iets verkeerd geschreven, dan is er weer een programma dat onwaarheden verkondigt, dan weer is het iemand die ongevraagd hun naam gebruikt en vervolgens staan ze voor de zoveelste keer voor de rechter.

Patricia Paay kan dit jaar in de rechtbank blijven slapen: deze week werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten GeenStijl te gaan vervolgen voor het ongevraagd plaatsen van een link naar de gelekte seksvideo van Patricia.

De video werd begin vorig jaar op onbekende manier verkregen en vervolgens via sociale media verspreid. GeenStijl deelde een linkje naar de pikante beelden waarna de advocaat van Patricia meteen duidelijk maakte dat die zo snel mogelijk verwijderd moest worden. Dat gebeurde, maar toch komt het nu tot een rechtszaak.

GeenStijl zou zich schuldig hebben gemaakt aan smaad en moet daarvoor boeten, zo menen Patricia en haar advocaat.

Daar blijft het echter niet bij: Patricia is ook van plan tegenover Dumpert in de rechtszaal te staan. Ook die website zag wel humor in de seksvideo van Patricia.

En wel ja, als je dan toch bezig bent, waarom ga je dan niet ook meteen Johan Vlemmix aanklagen? Die riep graag een sekspop van Patricia te willen maken en de opbrengsten met haar te willen delen. Patricia vindt het een schande en stapt voor de zekerheid maar meteen naar haar advocaat: kunnen we hem ook vervolgen?

Even niks

Samantha 'Barbie' de Jong gaat nog steeds door een zware periode. Het jaar begon ze met een zelfmoordpoging en de rust is nu nog niet teruggekeerd. De realityster moest deze week tijdelijk afscheid moeten nemen van haar kinderen Angelina en Milano. De twee zijn met hun vader Michael naar Spanje verhuisd.

In goed overleg met Jeugdzorg neemt Michael de kinderen mee naar Torremolinos waar hij café Voom Voom heeft. Angelina, die inmiddels oud genoeg is om naar school te moeten, krijgt thuis les van Michaels nieuwe vriendin Naomi en gaat één dag in de week naar bijles. De keuze was moeilijk voor Barbie, zo vertelt Michael aan Privé, maar ze wist zelf ook dat het het beste was.

Alsof de pijn van je kinderen zien vertrekken niet genoeg is in een week, werd Barbie tot overmaat van ramp ook nog geconfronteerd met een seksvideo van haar en een partner die iedereen zomaar kon zien. Hoewel de realityster eerder een pornocarrière zou hebben overwogen toen ze nog met Rolf ging, is deze video niet met haar toestemming verspreid.

Samantha werd door een afperser bedreigd met het lekken van de beelden als ze niet een "flink geldbedrag" zou betalen. Barbie heeft eerder gezegd geldproblemen te hebben nu ze gestopt is met haar realityseries bij RTL en dus werd het bedrag niet uitbetaald.

Barbie is van plan aangifte te gaan doen en de politie het tot op de bodem te laten uitzoeken. Over de dader wil haar advocaat niets kwijt en dus blijft het voor ons gissen wie de realityster nog meer heeft willen kwetsen.

Voor Samantha is het te hopen dat de ellende hierna even klaar is: nu ze niet meer in de privékliniek verblijft waar ze werd opgenomen na haar zelfmoordpoging is ze meer op zichzelf aangewezen om met problemen om te gaan en het lekken van de intieme beelden is een behoorlijke klap.

''Dat iemand haar in deze fase van haar leven dit aandoet, is onmenselijk te noemen”, aldus haar advocaat. ''Zij is zeer, zeer aangedaan.”