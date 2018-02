Lisa Marie Presley klaagt ex-manager aan vanwege 'verkwanseling rijkdom'

Siegel klaagt op zijn beurt Presley aan, omdat hij beweert dat het uitgavenpatroon van haar debet zou zijn aan haar financiële ondergang. Verschillende Amerikaanse media schrijven over de zaken.

Presley zegt dat haar trustfonds zo'n 81 miljoen euro waard was, maar dit bedrag zag verdampen tot slechts 11.500 euro op de bank en een creditcardschuld van 400.000 euro. Dit zou veroorzaakt zijn door Siegels risicovolle investeringen, waarvan hij volgens Presley alleen zelf beter zou worden.

Ze beweert dat haar ex-manager 85 procent van haar aandelen in Elvis Presley Enterprises heeft verkocht om zichzelf te verbinden aan een beroemde investeerder. "Zijn doel was om over mijn rug beroemd te worden en vriendjes te worden met allerlei bekende types," aldus Presley.

'Moeilijke tijd'

Siegel reageerde via zijn advocaat tegenover The Blast: "Het moge duidelijk zijn dat Lisa Marie door een moeilijke tijd gaat en de schuld bij anderen zoekt, in plaats van verantwoordelijkheid nemen voor haar eigen acties. Ze heef zelf schulden gemaakt, terwijl er jaarlijks miljoenen binnenkwamen. En nu wijst ze met beschuldigende vinger naar derden om haar belachelijke uitgavenpatroon voor zichzelf te kunnen verantwoorden. Maar het is heel simpel: ze gaf veel meer uit dan we uit haar trustfonds konden overmaken of konden saneren."

Siegel en zijn advocaten eisen nu ruim 6 ton van Presley voor geleden schade. "Maar zelfs dat heeft ze waarschijnlijk niet eens," aldus de advocaten.