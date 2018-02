Jennifer Lawrence reageert met betoog om ophef over jurk

Haar mannelijke collega's, zoals Joel Edgerton, waren allemaal warm ingepakt tegen de kou en de 27-jarige Larence droeg een hoog ingesneden jurk. Mensen vonden dat het toonbeeld van seksisme en ongelijkheid in de entertainmentindustrie.

"Wow. Ik weet zelfs niet waar ik moet beginnen", schrijft Jennifer in een betoog. "Dit is niet alleen belachelijk, maar ik ben echt extreem beledigd. Die jurk van Versace was prachtig, denken jullie nu echt dat ik die ga bedekken met een jas en een sjaal? Ik ben maar vijf minuten buiten geweest. Ik zou er zelfs voor in de sneeuw hebben gestaan. Ik hou van mode, en dit was mijn eigen keuze."

Overdreven

Lawrence noemt het overdreven dat mensen een punt maken over iets kleins als dit. "Het is alleen maar een onnozele afleiding van echte problemen. Doe eens normaal mensen. Alles wat ik draag, kies ik zelf. En als ik het koud wil hebben, dan is dat ook mijn keuze!"