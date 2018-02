'Actrice Rachel McAdams in verwachting van eerste kind'

Dat zeggen meerdere bronnen tegen E! Online.

McAdams was afgelopen week niet op de première van Game Night, haar nieuwste film. Over haar privéleven houdt McAdams zich ook al jaren stil en geruchten over een zwangerschap deden al langer de ronde.

Romance

In de zomer van 2016 werd ze samen gespot met scenarioschrijver Jamie Linden, waarna werd gespeculeerd over een mogelijke romance. Of Linden ook de vader is, is niet bekend.

McAdams werd bij het grote publiek bekend door haar rol in The Notebook. Daarna speelde de Canadese in onder andere State of Play, Sherlock Holmes en Spotlight.