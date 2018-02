Olcay Gulsen ziet moment om moeder te worden als 'nu of nooit'

In gesprek met Libelle zegt de modeontwerpster dat ze bezig is met een gezin. "Ik heb er de leeftijd voor: het is nu of nooit."

Gulsen (37) denkt dat het moederschap een verdieping geeft die je op geen andere manier krijgt. "Zonder gezin blijft je leven alleen om jezelf draaien. Ik wil dus moeder worden, het is alleen nog lastig om de concrete stap te zetten."

Ook zegt de ondernemer, die momenteel te zien is in Wie is de Mol, socialer te zijn geworden. Vroeger was zij "echt een asociaal mens", aldus Gulsen.

"Ik liep ergens naar binnen, zag niets of niemand en ging recht op mijn doel af. Die tijd is voorbij. Zakelijk succes zegt me tegenwoordig minder. Ik word nu gelukkig van een gezellige avond met mensen van wie ik hou. Vroeger kon ik niet wachten totdat ze weer terug waren en ik weer aan het werk kon."

Relatie

Gulsen woont sinds begin 2016 samen met haar vriend Frans Ghazi. In 2013 had ze ook een relatie met hem, maar dat strandde in hetzelfde jaar. Enige tijd later zijn de twee herenigd.