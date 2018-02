Justin Bieber krijgt een nieuw zusje

Volgens TMZ wordt de nieuwe Bieber-telg een meisje.

Op de huwelijksfoto die Jeremy eerder op sociale media plaatste, is de zwangere buik van Chelsey goed te zien. De roze bloemen bij de plechtigheid zouden aangeven dat ze in verwachting is van een meisje.

Chelsey zou tussen de 16 en 20 weken zwanger zijn. Jeremy Bieber heeft uit zijn eerdere twee huwelijken al drie kinderen: Justin (23), Jazmyn (9) en Jaxon (8).

Eerder deze week werd bekend dat Bieber samen met Selena Gomez naar Jamaica was afgereisd om zijn vader opnieuw te zien trouwen. Daar brachten ze veel tijd door met Justins familie, die dolblij is dat de zanger weer samen is met zijn jeugdliefde.