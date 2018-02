Liam Payne en Cheryl samen te zien op Brit Awards

Cheryl (34) en Payne (24) hielden elkaars hand vast en lachten lief naar elkaar terwijl de fotografen met hun camera's flitsten.

Eerder deze week publiceerden Britse media verschillende verhalen over een aanstaande breuk. Cheryl zei dinsdag al dat er niets aan de hand was. "Het gaat goed met ons", zei ze bij een bijeenkomst van haar stichting in Newcastle.

Payne, voormalig zanger van One Direction, was woensdag een van de kanshebbers tijdens de Brit Awards. Hij is met zijn single Strip That Down genomineerd voor Beste single en Beste video. Ook trad de zanger op met Rita Ora.