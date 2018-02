Maisie Williams kan einde Game of Thrones niet voor moeder verbergen

De Britse actrice, die in Game of Thrones Arya Stark speelt, is onder de indruk van het einde en noemt het "onwerkelijk".

Presentator Jimmy Kimmel merkte in de talkshow op dat er geruchten rondgaan dat er nep-scripts en nep-einden zijn geproduceerd om de ontknoping geheim te houden. Of ze zeker weet dat ze het echte einde onder ogen heeft gekregen? Williams reageerde daar nuchter op met: "ik denk niet we zo veel budget hebben om verschillende eindes te maken".

Eerder zei Sophie Turner, die Sansa Stark speelt, dat ze moest huilen toen ze het einde van de immens populaire dramaserie las. Volgens haar wordt het laatste seizoen een mengeling van opwinding en depressie.

Het laatste seizoen wordt in 2019 verwacht.