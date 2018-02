Taxichauffeur schuldig bevonden aan stelen bagage John Legend

De 63-jarige man beweerde in eerste instantie dat hij de koffer in maart 2017 per ongeluk had meegenomen, maar op beveiligingsbeelden was te zien hoe hij de kar waar de bagage op stond eerst naar een veilige plek reed, waarna hij de koffer meenam en zich uit de voeten maakte.

Legend was in de zaak opgeroepen als getuige. Hij vertelde in de rechtbank volgens The New York Post onder meer dat de dure sieraden een cadeautje waren van zijn vrouw, model Chrissy Teigen.

De chauffeur kan zeven jaar cel krijgen voor de diefstal. Zijn straf wordt vastgelegd in een zitting op 12 maart.