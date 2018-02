Donald Trump is volgens Ruby Wax geen vrouwenhater

"Hij is geen vrouwenhater, hij redeneert pragmatisch, opportunistisch en egoïstisch", aldus Wax in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

"Hij ziet de vrouwen net zoals de hele maatschappij en de hele mensheid als iets dat tot zijn dienst staat en te koop is."

Wax en Trump spraken elkaar midden jaren negentig voor een programma van de BBC. "Hij was ook open over zijn intenties: nog rijker en machtiger worden en vrouwen bezitten. Misschien probeerde hij me te choqueren. Maar ik denk het niet, hij is wie hij is. Vergeet niet, dat is de man die de Miss USA-wedstrijd opkocht en onomwonden zei: 'Is er iets beters dan mooie vrouwen bezitten én daarmee geld verdienen?'"

Geluk

De 64-jarige Wax heeft recentelijk een nieuw boek uitgegeven. In De mens, een handleiding onderzoekt de Amerikaanse hoe het kan dat de evolutie niet het directe doel lijkt te hebben ons gelukkig te maken.

"Het kan de evolutie niet zoveel schelen of wij gelukkig en evenwichtig zijn of niet. Dat kan beter."