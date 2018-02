Tatjana Simic vindt wonen in Monaco soms lastig door 'dooie boel'

"Zoals de meeste mensen wel van mij zullen weten, ben ik een behoorlijke flapuit en hou ik ervan om soms lekker gek te doen. Ik zeg wat ik denk en dan het liefst recht in iemands gezicht. Ik draai nooit ergens omheen. Maar in Monaco blijkt dat nogal lastig, want het kan er best een gereserveerde, dooie boel zijn", aldus Simic (54) in gesprek met De Telegraaf.

"Mensen draaien zich om zodra je iets geks zegt, of doet. Ik zou daar eigenlijk niet over mogen klagen omdat ik er geniet van een prachtig leven, maar soms kan het weleens lastig zijn. Je moet er altijd rekening mee houden."

De actrice is mede daarom regelmatig in Nederland te vinden, voor een bezoek aan vriendinnen. "Hier ga je op een terras zitten en roep je wat je wilt. Het boeit de mensen geen bal. Het is hier allemaal veel losser."