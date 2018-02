Toni Braxton gaat trouwen met rapper Birdman

Braxton maakte het nieuws zelf bekend in een trailer van realityshow Braxton Family Values, waarin ze met haar familie te zien is. In de clip vertelt ze haar zussen Tamar, Traci, Towanda en Trina en moeder Evelyn dat ze verloofd is en laat hen een flinke ring zien.

De zangeres, die in 1996 een wereldhit scoorde met Un-Break My Heart, was eerder getrouwd met muzikant Keri Lewis, met wie ze twee tienerzoons heeft. Het stel scheidde in 2013 na twaalf jaar huwelijk.

In het voorjaar van 2016 kreeg ze iets met Birdman.