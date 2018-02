Blac Chyna stapt naar politie vanwege gelekte sekstape

Tegenover TMZ verklaart de raadsman dat het gaat om een "crimineel feit", aangezien Chyna geen toestemming heeft gegeven voor verspreiding van de beelden.

Op Instagram gaat de advocaat verder in op de zaak. "We moeten de cultuur veranderen waarin vrouwen worden misbruikt en aangevallen. Ik ben het zat om mijn cliënten te vertellen dat ze beter geen video's kunnen maken omdat mannen ze later openbaar zullen maken. Dat is alsof ik ze zeg dat ze geen korte rokjes mogen dragen omdat ze daarmee mannen verleiden hen te verkrachten."

Het is de tweede keer in korte tijd dat Chyna te maken krijgt met het uitlekken van intieme beelden. Vorig jaar dreigde ze haar ex Rob Kardashian aan te klagen, nadat hij naaktfoto's van haar had gedeeld op sociale media.