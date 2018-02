Kendall Jenner durft door angststoornis niet meer uit te gaan

Dat zegt Jenner tijdens de afgelopen zondag uitgezonden aflevering van Keeping up with the Kardashians.

Jenner had altijd al last van paniekaanvallen, maar denkt dat haar angststoornis is verergerd door de heftige gebeurtenissen van de afgelopen tijd. "Er is zo veel gebeurd, zoals de roofoverval op Kim (Kardashian, red.) en mijn stalker", zegt het model.

Kim Kardashian werd in oktober 2016 overvallen in haar appartement in Parijs, waarbij tien miljoen euro aan juwelen buitgemaakt werden. Dezelfde maand werd Jenner lastiggevallen door een stalker bij haar huis.

"Daarom vind ik het niet leuk om uit te gaan en plaats ik geen tweets of Instagramfoto's meer. Dan voel ik me gelijk paniekerig, zo gek", aldus Jenner.

Volgens het model heeft haar familie te weinig stilgestaan bij wat hen allemaal overkomen is. "Ik denk dat dat een grote rol speelt in hoe ik me soms voel. Het is moeilijk om erover na te denken. Maar ik denk dat erover praten me zal helpen hier beter mee om te gaan", aldus Jenner.