Overleden echtgenoot Celine Dion 'nog elke dag aanwezig' in haar leven

"René is nog steeds aanwezig in mijn leven. Hij is dan wel niet fysiek bij ons, maar hij is er nog elke dag. Ik zie hem ook in de ogen van mijn kinderen", vertelt de zangeres (49) in een interview met het Australische tv-programma The Project.

Angélil stierf in januari 2016 op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Dion was bijna 22 jaar met hem getrouwd en samen hebben ze drie zoons, René-Charles (17) en de tweeling Nelson en Eddy (7).

De manager en muziekproducer was enkele jaren ziek voordat hij stierf. "Drie jaar lang kon hij niet eten of drinken, hij kreeg zijn voedsel via een slangetje", vertelt Dion. "Het enige waar ik al die jaren van zijn lijden op hoopte was dat hij vredig heen zou gaan. Ik wilde dat hij zich licht en zorgeloos zou voelen."

Angelil stierf uiteindelijk aan een lichte hartaanval. "Het ging zo snel, hij heeft er niets van gevoeld. Voor mij voelde het alsof hij eindelijk verlost was van zijn pijn", aldus de zangeres.