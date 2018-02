Lionel Richie denkt dat relatie dochter Sofia en Scott Disick een 'bevlieging' is

"Als je negentien bent, denk je dat je alles weet", aldus Richie. "Voor nu is het maar een fase. En ik blijf stil in een hoek staan, neem een drankje en maak niet te veel geluid."

Eerder zei Richie al tegenover Entertainment Tonight dat hij zich niet met het liefdesleven van Sofia wil bemoeien, omdat hij bang is dat dat een averechts effect heeft. "Je moet begrijpen dat ze door verschillende stadia gaan. Je kunt je er beter buiten houden, want de persoon die je het liefst met je dochter of zoon zou willen zien, die gaan ze nooit kiezen. Ze worden altijd verliefd op diegene waarbij jij denkt: kalm blijven, gewoon kalm blijven."

De 68-jarige zegt niet zoveel te weten over Disick, die drie kinderen heeft met Kourtney Kardashian. Wel vreest hij de wereld van realitysterren.

"Van wat ik van hem heb gezien is het een aardige vent. Maar als je in die realitywereld zit, wie weet wat je dan echt doet? Het is een geoliede machine, de Kardashianmachine. Ik weet niet echt wat ik daarvan moet denken."