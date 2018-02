'Liefde bloeit op tussen Niall Horan en Hailee Steinfeld'

Een fan plaatste een video op Twitter waarop de twee zich zichtbaar vermaken tijdens het concert.

Ook de mannen van de Backstreet Boys was het niet ontgaan dat Horan voor het podium stond; AJ McLean kwam tijdens het nummer I Want It That Way even langs bij de jonge zanger en liet hem een stukje meezingen.

De geruchten over een romance tussende zanger en de actrice uit True Grit en Pitch Perfect ontstonden in december, toen de zanger verjaardagsfelicitaties stuurde via Instagram.

"Fijne verjaardag voor de liefste persoon op de planeet en één van mijn beste vrienden", schreef hij bij een foto van de twee. Hij sloot het bericht af met "ik hou van je Hails."