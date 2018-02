Emma Watson doneert miljoen aan slachtoffers seksueel geweld

De gift van omgerekend 1,3 miljoen euro gaat gepaard met een open brief waarin tweehonderd Britse en Ierse sterren oproepen tot het beëindigen van seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook pleiten ze in de brief voor gelijke beloning van mannen en vrouwen.

Watson is een van de ondertekenaars van de open brief in The Observer, samen met Emma Thompson en Keira Knightley. De vrouwen zijn van plan om zondagavond in het zwart gekleed te gaan naar de uitreiking van de Bafta’s, de belangrijkste Britse filmprijzen.

Net als bij de Golden Globes willen genomineerden en overige gasten hun solidariteit tonen met de Time's Up en #MeToo-bewegingen.

Watson is volgens de BBC een van de eersten die schenkt aan het UK Justice and Equality Fund. Het fonds voor gerechtigheid en gelijkheid is opgericht door de vrouwen die de brief hebben ondertekend, samen met een groep van 160 activisten en academici, om slachtoffers juridisch en financieel bij te staan. Keira Knightley en Tom Hiddleston hebben elk 10.000 Britse pond geschonken.