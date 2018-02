Kylie Minogue had zenuwinzinking na verbroken relatie

"Ik wilde met alles stoppen. Ik denk dat dat een zenuwinking heet", aldus de Australische zangeres in een interview met The Sunday Times.

Minogue (49) kondigde haar breuk met Sasse (30) vorig jaar aan op Instagram. "Lieverds, dank voor alle liefde en steun in deze fase van mijn leven. Dank voor jullie reacties op het nieuws dat Josh en ik besloten hebben ieder ons eigen weg te gaan'', schreef ze. ''We wensen elkaar het allerbeste toe terwijl we ons op een nieuwe horizon richten. De zon komt altijd op'', vervolgde Minogue.

De zangeres vertelt in het interview dat ze na het verbreken van de verloving naar Thailand vertrok om "zichzelf te helen." Daar kwam ze tot de conclusie dat "ze niet goed bij elkaar pasten."

Altaar

Ondanks dat ze verloofd was met de acteur, laat Minogue weten dat trouwen niet hoog op haar lijstje staat. "Ik ben nooit dat meisje geweest dat ervan droomde naar het altaar te lopen", vertelt ze.

De zangeres, die in mei vijftig zal worden, heeft ook niet de behoefte om nog moeder te worden. "Natuurlijk vraag ik me weleens af hoe het zou zijn, maar je lot is nu eenmaal je lot. Ik kan me ook niet voorstellen hoe het zou voelen om door een of ander wonder zwanger te raken. Ik vraag me sterk af hoe ik daar op dit punt in mijn leven mee om zou gaan", aldus Minogue.