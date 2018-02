Denemarken neemt afscheid van prins Henrik

Zaterdagmiddag wordt de kerk opengesteld voor het publiek, die bij de kist afscheid van de prins kunnen nemen.

De van oorsprong Franse echtgenoot van de Deense vorstin overleed dinsdagavond op 83-jarige leeftijd.

De uitvaart is op Henriks eigen verzoek in besloten familiekring. Hij wordt gecremeerd. De as zal worden verdeeld: de ene helft wordt over zee uitgestrooid, de andere helft komt in een urn in de privétuin van Fredensborg Slot ten noorden van Kopenhagen.