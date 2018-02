Grey's Anatomy-acteur Eric Dane en Rebecca Gayheart gaan scheiden

''We blijven vrienden en zullen samenwerken als co-ouders voor onze twee prachtige dochters. Zij zijn het belangrijkste op de wereld voor ons. We hopen dat jullie onze privacy respecteren nu we in deze tijd naar een volgende fase in ons leven navigeren."

Actrice Gayheart, bekend van films als Jawbreaker en Scream 2, vroeg de scheiding vrijdag aan bij een rechtbank in Los Angeles. Als reden voor de scheiding voerde ze onoverbrugbare verschillen op.

Dane en Gayheart zijn ouders van de 7-jarige dochter Billlie en de 6-jarige Georgia. Gayheart geeft in de scheidingspapieren aan dat ze als ouders allebei de zeggenschap en de opvoeding van de twee meiden willen houden. Ook wil Gayheart partneralimentatie.

Depressie

Vorig jaar mei liet Dane weten te kampen met een depressie. Dane speelde in Grey's Anatomy zes jaar lang de rol van dokter Mark Sloan, ook wel bekend als 'McSteamy'. In 2011 werd Dane opgenomen in een afkickkliniek vanwege een pijnstillerverslaving.