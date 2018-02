JK Rowling haalt op Twitter uit naar wapenvoorstander

Burke bepleit dat de "liberals" na dit middelbare school schietincident misschien hun verzet tegen gewapende bewakers op scholen opgeven.

"Hoi David", schrijft Rowling. "Het kost je duidelijk moeite je fictieve Europese vriend enigszins authentiek te laten klinken. Probeer eens iets te zeggen wat een echte Europeaan zou zeggen, zoals: 'we hebben geen gewapende bewakers op scholen', 'we verkopen geen semi-automatische wapens aan kinderen'. Of misschien, nog simpeler: 'gebruik mij niet als argument voor nog meer wapens, Dave'."

De Britse schrijfster is niet de eerste bekendheid die haar afschuw over het schietincident uit. Ook Ellen DeGeneres, Josh Gad, Gloria Estefan en Will & Grace-ster Erick McCormack lieten zich al zeer kritisch uit over het wapengebruik in de VS en het toenemende aantal schietpartijen.