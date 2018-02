Roddeloverzicht: Amalia (niet) naar China en Gordon (niet) aan de liefde

Een weekendje Parijs, een midweek Antwerpen of een hele week op de Veluwe: exotischer zal het voor de meeste Nederlandse scholieren niet worden op schoolkamp. Goed cultuur opsnuiven in het buitenland: dat doet een tiener goed. En eigenlijk is een week daarvoor natuurlijk te kort.

Onze toekomstige koningin, Amalia, pakt het daarom een stuk professioneler aan. Als we de geruchten mogen geloven die begin deze week ontstonden gaat zij in 2019 namelijk naar China. En dan niet voor een flauw weekendje, midweek of weekje. Welnee. Amalia gaat meteen twee jaar op pad.

Haar vader ging haar als tiener al voor: hij ging studeren in Wales. Blijkbaar wil Amalia toch een stukje verder van alle Nederlandse aandacht verwijderd zijn en vliegt dus heel wat kilometers verder. Privé wist het zeker: Amalia gaat naar het UWC Changshu in China en heeft dat door haar ouders de afgelopen weken al helemaal vast laten leggen toen zij op werkbezoek waren.

Een studiejaar voor de nu 14-jarige prinses zou zo'n 25.000 euro gaan kosten, maar daar zit ze dan wel tien maanden voor op school en woont ze op de campus die "doet denken aan een Chinees dorp aan het water". Daarbovenop komen dan nog de kosten van beveiliging, maar hoeveel bewakers Amalia bij zich zal hebben is nog niet duidelijk.

Daar in het verre China zal Amalia eindelijk de ruimte hebben om buiten de aandacht van de Nederlandse pers zichzelf te leren kennen en hier en daar wellicht zelfs uit de band kunnen springen. In gesprek met Wilfried de Jong zei de koning daar al over dat hij dat helemaal ziet zitten. "Als je jezelf niet kent, kun je nooit een publiek ambt goed vervullen. Je moet jezelf eerst door en door leren kennen. Dat is wat ik bij Amalia ook steeds benadruk. Leer jezelf kennen. Ken je eigen grenzen. Ga eroverheen, maak fouten."

Maar helaas: zagen we Amalia al helemaal op haar plek, van het verhaal blijkt niets waar. Toch maar Wales dan?

Bennifer 2.0

In 2005 stond de wereld even stil: Brad Pitt en Jennifer Aniston gingen scheiden. Brad bleek verliefd te zijn geworden op Angelina Jolie tijdens de opnames van Mr. & Mrs. Smith en zijn huwelijk met Jennifer was na vijf jaar definitief verleden tijd. Waar Angelina eerst nog werd gezien als een echtbreker, konden we ons heel snel daarna eigenlijk niets anders meer voorstellen dan Brangelina.

Een hele stoet kinderen volgde, en in 2014 volgde toch ook nog een bruiloft. Het jawoord was echter nog niet uitgesproken of de eerste barstjes in het huwelijk ontstonden al: je relatie redden met een feestje is blijkbaar niet de oplossing.

Brad zou zoon Maddox hebben geslagen, Angelina was woedend en daarop volgde een scheiding met extreem veel moddergooien. Inmiddels is de rust teruggekeerd en dus is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in dit drama: Jennifer kondigt deze week aan dat ze gaat scheiden van Justin Theroux.

Twee jaar na de huwelijksvoltrekking besluiten ook zij een einde aan de relatie te breien. In goed overleg en hartstikke vriendschappelijk, maar toch voelt het wel heel toevallig.

Want vlak na de scheiding van Angelina gingen de eerste geruchten al dat Brad Jennifer appjes had gestuurd en dat Jennifer nooit helemaal over het verlies van Brad is heengekomen. Jen zou maar wat graag terugkeren bij haar blonde god.

En nu is daar dan die scheiding. Keert Bennifer terug? Krijgen we dit jaar eindelijk Bennifer 2.0? Zit de wereld nog te wachten op Bennifer 2.0? We wachten met ingehouden adem af.

(Geen) echte liefde

Echte liefde, geen illusie. Zelden zeker, maar nooit gewoon. Martin Morero (Gooische Vrouwen) zong het, de tekst is voor iedereen waar, maar deze week voor Gordon extra pijnlijk. Zijn echte liefde bleek namelijk wel een illusie. En zeker niet zeker en dus ook niet gewoon.

Gordon kondigde begin deze week aan smoorverliefd te zijn geworden op zijn Kevin. Hij illustreerde de romantische tekst die hij op Facebook zette met een aantal foto's van zichzelf met zijn nieuwe vlam en niets leek de ware liefde nog in de weg te kunnen staan.

Leek, want uiteraard volgde meteen na het plaatsen van de foto's een enorm drama. Op Facebook werd onder de afbeeldingen door verschillende mensen geroepen dat Kevin een bedrieger is en meerdere vrouwen en mannen aan het lijntje hield.

"Ik ben hevig geschrokken van de reacties", aldus Gordon. "Ik was de afgelopen maanden intens verliefd en hij ook op mij, dacht ik. Ik kon, na de deceptie die mijn trouwshow met zich meebracht voor mij en voor de kijkers, bijna niet geloven dat zo iemand als hij op mijn pad zou komen."

Onzin, zo zei Kevin. Er was nooit sprake van een relatie. Gordon sprak dat tegen en werd door onder andere zijn zus en John van den Heuvel bijgestaan: zij hadden met Kevin televisie gekeken en oud & nieuw gevierd. Die liefde was echt, en deze reactie belachelijk.

Kevin liet het er niet bij zitten. Hij stuurde middels een advocaat een brief aan verschillende media dat zijn naam en foto's verwijderd moesten worden. Anders zou er een rechtszaak volgen. Met diezelfde rechtsgang dreigde Kevin ook naar Gordon: de zanger zou de verstandshouding compleet verkeerd hebben begrepen. Gordon zou zich schuldig hebben gemaakt aan smaad en laster en daarnaast ook nog stalking.

Tot een kort geding kwam het nooit. Gordon verwijderde de berichten van Facebook en ook van de foto's van Kevin en de zanger is geen bewijs meer te vinden. Alsof die (neppe) liefde nooit heeft bestaan.