Monique van de Ven begrijpt niet 'dat mensen zeuren over seks'

In Libelle zegt de 65-jarige actrice, die dertig jaar samen is met Edwin de Vries, dat het belangrijk is om je best te blijven doen als vrouw. "Door er verzorgd uit te blijven zien. Door aantrekkelijk te blijven. Niet te veel uit te dijen. Door fysiek te zijn met elkaar, door intimiteit op te zoeken."

Van de Ven vindt dat mensen "niet zo'n big deal" moeten maken van seks. "Van die vrouwen die zeggen: 'Maar ik ben nu aan 't lezen...' (..) Als het moment daar is, gewoon doén. Ik heb het al vaker gezegd en ik zeg het nu weer: altijd ja zeggen! Tien minuten later kun je weer je boek pakken. Zo houd je er ook plezier in. Als je het moment steeds voorbij laat gaan, wordt het een ding, en krijg je ruzie."

"Ik zie het als eten en drinken - het hoort erbij. Maar het is wel heel belangrijk. Als je de seks loslaat, ben je zó uit elkaar. Dan is er geen intimiteit meer en dan heb je niks."