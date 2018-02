Aaron Paul noemt dochtertje Story Annabelle

Op de geboorteakte van de kleine, waar The Blast de hand op wist te leggen, is ook te lezen dat het meisje de achternaam Paul heeft gekregen. Eigenlijk is dat niet de achternaam van Aaron, hij heet voluit Aaron Paul Sturtevant, en gebruikt Aaron Paul als artiestennaam.

Story is het eerste kindje van Paul (38) en zijn echtgenote. De acteur leerde zijn acht jaar jongere vrouw kennen tijdens festival Coachella. Hij ging op 1 januari 2012 op zijn knieën in Parijs, op 26 mei 2013 trouwden Aaron en Lauren in Malibu.

Vorig jaar september maakten ze met een foto van de bolle buik van Lauren op Instagram het blije nieuws bekend. “Kijk wat ik heb gedaan”, schreef Paul bij het kiekje.