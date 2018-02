Jennifer Aniston en Justin Theroux uit elkaar

"In een poging verdere speculatie te stoppen, hebben we besloten onze breuk aan te kondigen. De beslissing is gezamenlijk en met liefde genomen aan het einde van vorig jaar", luidt de verklaring, die onder andere werd gepubliceerd door New York Daily News.

"We zijn twee beste vrienden die besloten hebben hun wegen als een koppel te laten scheiden, maar we kijken uit naar een liefdevolle vriendschap."

De twee gaven geen reden voor hun breuk, maar veel Amerikaanse media speculeren dat zij in het dagelijks leven vaak in verschillende steden te vinden waren: Theroux (46) werd het afgelopen jaar vaak gezien in New York, terwijl Aniston (49) het grootste deel van haar tijd in Los Angeles doorbracht.

Ook geruchten dat Brad Pitt, met wie Aniston vijf jaar lang getrouwd was, toenadering zou hebben gezocht na zijn scheiding van Angelina Jolie doen al langer de ronde.

Het acteurskoppel kreeg zeven jaar geleden een relatie en kondigde in 2012 hun verloving aan. Ze trouwden in 2015 en hebben geen kinderen.

Vermogen

Volgens een bron van Us Weekly tekenden de twee "waterdichte huwelijkse voorwaarden" voordat ze trouwden in 2015.

De actrice bouwde een flink vermogen op als één van de hoofdrolspelers van hitserie Friends. De zes castleden van de show trokken samen op in de onderhandelingen, waardoor ze uiteindelijk allemaal een miljoen dollar per aflevering betaald kregen. De actrice speelde daarna nog in een flink aantal films en is onder meer het gezicht van cosmeticamerk Aveeno en vliegmaatschappij Emirates.

Ook de carrière van Theroux loopt goed, hij had recentelijk de hoofdrol in HBO-serie The Leftovers, maar de financiële middelen van de acteur zouden niet in verhouding staan tot die van zijn aanstaande ex-vrouw. Dat wordt door site celebritynetworth.com geschat op zo'n 175 miljoen euro, terwijl Theroux het met 16 miljoen zou moeten doen.