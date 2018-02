Sarah Jessica Parker huilde om naaktscène

Dat vertelt ze donderdag tegen People. In een uitgebreid interview zegt de inmiddels 52-jarige actrice (Sex and the City) dat ze bij haar weigering alle steun kreeg van haar agent. "Daar ben ik nu nog erg dankbaar voor", zegt ze.

De filmbazen en producer stonden erop dat de jonge actrice uit de kleren ging. Ze wilde niet, en lichtte haar toenmalige agent in. "Die stuurde een auto en een vliegticket naar de filmset, zodat ik weg kon wanneer ik wilde", vertelt Parker.

Onlangs kwam de actrice iemand tegen die bij de film, waarvan ze de naam niet heeft genoemd, betrokken was. De vrouw vertelde Parker dat ze zich herinnerde hoe de actrice zat te huilen vanwege het vooruitzicht dat ze een naaktscene moest doen.

"Maar gelukkig was er iemand, in mijn geval mijn agent, die voor me opkwam. Als je hoort wat andere actrices hebben moeten meemaken, prijs ik me daar gelukkig om", zegt ze tegen People.