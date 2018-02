Xander en Sophie de Buisonjé vonden draagmoederschap 'stressvol'

Dat zegt de zanger in een interview met Flair.

De Buisonjé heeft twee kinderen met zijn vrouw Sophie de Buisonjé en één zoon met presentatrice Wendy van Dijk. Zijn laatstgeboren kind, dochter Céla-Lynn, werd geboren via draagmoederschap.

"In 2013 werd vastgesteld dat ik een tumor in mijn buik had. Dat was een zware tijd en veel media deden de aanname dat daar onze huwelijksproblemen vandaan kwamen. Onterecht, want die ontstonden pas later", vertelt zijn vrouw in het dubbelinterview.

"Alles bij elkaar zijn we er vier jaar mee bezig geweest. Natuurlijk zijn er momenten geweest dat we dachten: we kappen ermee. Maar dat voelde toch ook een beetje als opgeven", aldus Sophie de Buisonjé.

Xander de Buisonjé kijkt uit naar een toekomst met oudere kinderen en kleinkinderen. "Dit zijn de tropenjaren. Het lijkt me heerlijk als je alleen nog maar de lusten hebt en niet de lasten."