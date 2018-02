Verzekeraar moet betalen voor annuleren tournee na inzinking Kanye West

West moest in november van dat jaar na een mentale inzinking zijn Saint Pablo-tournee staken. Hij was voor een dergelijke afzegging verzekerd, maar de verzekeringsmaatschappij weigerde uit te betalen. Het bedrijf beweerde dat de inzinking was veroorzaakt door drugsgebruik, waardoor de kosten buiten de polis vielen.

De rapper klaagde de verzekeringsmaatschappij Lloyd's of London daarop aan voor 10 miljoen dollar en het bedrijf kwam met een tegenclaim.

TMZ weet nu te melden dat het assurantiebedrijf eieren voor zijn geld heeft gekozen, omdat in de medische gegevens van Kanye geen bewijs voor drugsgebruik is gevonden. Het bedrag dat de partijen daarbij overeenkwamen, is niet bekendgemaakt.