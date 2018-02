Olympisch schoonspringer Tom Daley en echtgenoot krijgen kind

Het stel deelde het nieuws door op hun sociale media een foto van zichzelf te plaatsen met een echo van de baby in hun handen. Bij de foto schrijven ze: "Een hele mooie Valentijnsdag voor jullie van ons."

Een woordvoerder van het stel laat aan de pers weten dat "Tom en Dustin erg blij zijn mede te kunnen te delen dat zij in 2018 samen een kind verwachten." Er is nog niet bekendgemaakt wie het kind draagt.

De olympisch schoonspringer verloofde zich eind 2015 met zijn vriend en maakte dat destijds bekend met een advertentie in de krant The Times. De twee zijn sinds 2013 bij elkaar en trouwden in 2017.

Daley werd op zijn dertiende Europees Kampioen. In 2012 won hij een bronzen medaille tijdens de Olympische Spelen in Londen. Black is filmregisseur en scriptschrijver en won voor zijn scenario voor de film Milk​ een Oscar.