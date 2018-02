Frances Bean Cobain twee jaar geleden afgekickt van verslaving

"Ik dacht dat ik deze post zou beginnen met een puur moment in Oahu in de natuur, met mijn liefde. Dit moment is een weergave van wie ik ben op 13 februari 2018. Het voelt belangrijk, omdat het mijn tweede nuchtere verjaardag is", opent Cobain haar verhaal.

De zangeres en model vervolgt met een relaas over de strijd tegen haar verslaving. Over waar ze precies aan verslaafd was laat Cobain niets los, maar ze geeft wel aan dat het afkicken haar zeer zwaar viel.

"Zelfvernietiging en consumptie van gif om je van de pijn te bevrijden is een stuk gemakkelijker dan je daarvan af te houden", aldus het model. "Ontegenzeggelijk, voor mijzelf en de mensen om me heen is dit de beste beslissing die ik ooit heb genomen', zegt ze over haar afkickperiode.

Beans moeder Love heeft ook een drugsverleden, evenals haar vader Cobain, die in 1994 een eind aan zijn leven maakte.