Acteur Luke Wilson betrokken bij dodelijk auto-ongeluk

Dat meldt The Washington Post.

De auto van Haas raakte vervolgens in een slip en kwam in botsing met een BMW.

De bestuurder van de Ferrari, Mark Gibello (71), kwam bij het ongeval om het leven en Haas, die op de passagiersstoel zat, raakte gewond.

Luke, de broer van acteur Owen Wilson, bleef ongedeerd. De acteur hielp direct na het ongeluk de vrouwelijke inzittende van de BMW, die vast was komen te zitten met haar been, uit de auto te tillen.

Naast Legally Blonde was Wilson te zien in de films 3:10 to Yuma, Blades of Glory, The Royal Tenenbaums.