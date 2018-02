Jeroen Kijk in de Vegte en vriend na zeven jaar uit elkaar

"Het was klaar, de koek was op. Zo gaan die dingen. Het is natuurlijk wel wat als je na zeven jaar uit elkaar gaat", zegt de radio-dj tegenover Shownieuws woensdag. De twee zouden nog wel goed contact hebben.

Kenneth heeft inmiddels weer een vriend, vertelt Kijk in de Vegte. "Ik ben heel blij dat Kenneth weer gelukkig is in de liefde."

De radio-dj is werkzaam bij NPO Radio 2, waar hij het programma Bureau Kijk in de Vegte presenteert. Ook is Kijk in de Vegte als voice-over te horen bij onder andere RTL Boulevard en Eigen Huis & Tuin.