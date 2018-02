Vrouw Rob de Nijs plotseling opgenomen in het ziekenhuis

Het jubileumconcert dat De Nijs woensdagavond zou geven in het Oude Luxor Theater in Rotterdam gaat daarom niet door, laat het theater weten. Het optreden is verplaatst naar dinsdag 10 april.

Koetschruiter is afgelopen week een medische ingreep ondergaan, waarbij complicaties zijn opgetreden. Woensdagmiddag, uiterlijk donderdag, mag ze weer naar huis. De Nijs wilde graag bij zijn vrouw zijn en heeft de show afgezegd.

De zanger werd in december 75 jaar en zit 55 jaar in het vak. Om dat te vieren toert hij door het land met zijn 75 jaar - Jubileumconcerten.

Geld terugvragen

Tickethouders zijn per e-mail op de hoogte gesteld. Zij kunnen hun kaartje omboeken of kunnen hun geld terugvragen. De Nijs gaat vanaf zaterdag weer verder met zijn tour, dan staat de zanger in IJsselstein.