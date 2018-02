Uitvaart Deense prins Henrik (83) op 20 februari

De as zal worden verdeeld: de ene helft wordt over zee uitgestrooid, de andere helft komt in een urn in de privétuin van Fredensborg Slot ten noorden van Kopenhagen. Afgelopen zomer had hij besloten dat hij niet naast zijn vrouw in de kathedraal van Roskilde begraven wilde worden.

Het was de bedoeling dat Henrik en echtgenote koningin Margrethe samen hun laatste rustplaats zouden krijgen in een glazen sarcofaag in Roskilde.

Maar het Deense hof maakte vorig jaar bekend dat Henrik niet meer in Roskilde wilde worden bijgezet uit onvrede over zijn achterstelling in het koningshuis. Hij kwam protocollair na zijn vrouw en zoon kroonprins Frederik en de titel 'koning-gemaal' werd hem niet verleend.

Afscheid

Komend weekeinde kunnen de Denen afscheid nemen van de prins in de Christiansborg Slotskirke. De uitvaart wordt geen staatsbegrafenis maar een kleine ceremonie met alleen familie en vrienden en een kleine afvaardiging van de pers.

Het overlijden van de prins kwam niet onverwacht. Prins Henrik, die leed aan de ziekte van Alzheimer, werd eind januari opgenomen in het ziekenhuis.

Dinsdag maakte het Deense hof nog bekend dat Henrik naar het koninklijk paleis was overgebracht om daar zijn laatste dagen door te brengen.