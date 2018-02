André en Roxeanne Hazes hebben nog geen contact

"Geen idee, ik heb geen glazen bol. We bekijken het stap voor stap. Ik weet niet of die er ruimte er is; de focus ligt nu op Rachel", aldus Westenberg (40) in gesprek met Grazia.

Vlak voor de kerst hebben André en Rachel Hazes na ruim drie jaar hun ruzie bijgelegd. Westenberg zocht contact met haar schoonmoeder. "Voor mijn gevoel was de tijd aangebroken om een gesprek met Rachel aan te gaan en haar de kans te geven haar excuses aan te bieden."

De eerste ontmoeting met kleinzoon André jr. was volgens Westenberg erg emotioneel voor Rachel. "Iedereen was geëmotioneerd. Onze zoon André is van nature een heerlijk en vrolijk kind, dus zo stelde hij zich ook op tegenover haar. Hij kroop meteen bij haar op schoot en zij gaf hem een fruithapje. Het was een mooie dag met veel tranen van geluk."

Westenberg is blij dat de ruzie is bijgelegd. "Ik heb het vooral gedaan voor André en mijn zoon, maar uiteindelijk maakt het mij ook gelukkig."