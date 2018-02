Hans Kazàn hoeft zonder vrouw niet meer te leven

Kazàn zegt woensdag in Story dat Wendy zijn grote liefde is. "Het gevoel dat ik voor haar heb, kan ik niet in woorden vangen."

De goochelaar zegt dan ook dat het zijn grootste prestatie is dat hij en zijn vrouw "al 42 jaar, waarvan 41 jaar getrouwd, met plezier samen zijn." "Maar dat is meer háár verdienste want ik kan behoorlijk eigenwijs zijn en heb zeker mijn ups en downs."

De grootste levensverandering van Hans Kazàn was toen hij zijn huidige vrouw ontmoette. "Ik was ongelukkig, kwam uit een gescheiden gezin en mijn ouders hadden veel ruzie. Dat heeft zwaar op mijn jeugd gedrukt. Ik riep ook altijd dat ik nooit kinderen wilde. Maar door Wendy veranderde mijn leven totaal. We kregen vijf geweldige kinderen (de oudste, Maaike, werd in 1979 geboren maar overleed op driejarige leeftijd, red.) en ik ben nog steeds zó dankbaar dat Wendy op mijn pad kwam."