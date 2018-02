'Kylie Jenner huurt toch hulp in voor baby'

Een bron vertelt aan People Magazine: "Ze weet dat ze altijd op haar moeder Kris Jenner kan rekenen, maar die heeft ook haar werk en een eigen leven. En omdat Kylie het fijn vindt om zelf af en toe het huis te verlaten en iets voor haarzelf te doen, heeft ze besloten om iemand van buiten haar familie en vriendenkring in te huren."

Jenner is sinds de geboorte van Stormi tweemaal buitenshuis gesignaleerd. Een keer bezocht ze een babyshower van een vriendin en de andere keer ging ze samen met haar beste vriendin Jordyn Woods naar Los Angeles.

De kersverse moeder is inmiddels ook weer terug op Instagram met haar selfies. Zo plaatste ze een foto waarop ze, vol in de make-up, in een rood Adidas-trainingspak te zien is in haar SUV.