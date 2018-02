Tweede zoontje voor zwemmer Michael Phelps en vrouw

"Magische momenten afgelopen maandag. Nicole en ik willen Beckett Richard aan jullie voorstellen! We hebben een gezonde zoon gekregen en met mamma gaat ook alles heel goed. Ik voel me echt de gelukkigste man op aarde. Om onze familie uit te breiden naar vier (nou ja, zes als je de honden meerekent) is simpelweg fantastisch!" schrijft Phelphs op Instagram.

Zijn echtgenote laat weten: "Ik ben omringd door jongens nu en ik had niet gelukkiger kunnen zijn!"

De oudste Phelps-telg, Boomer, heeft een door zijn ouders beheerde Instagramaccount en daarop werd een foto van hem met zijn vader en nieuwe broertje geplaatst. "Ik ben nu officieel een grote broer! Ik wil hem alleen maar vasthouden en kan niet wachten om hem allemaal coole dingen te leren!"

Suïcidaal

In januari maakte Phelps, op een conferentie voor geestelijke gezondheid in Chicago, bekend gedurende zijn indrukwekkende loopbaan jarenlang door een diep dal te zijn gegaan en zelfs suïcidale gedachten te hebben gehad tijdens de Olympische Spelen in Londen in 2012.

"Ik wilde toen niet meer zwemmen, zelfs niet meer leven. Dan denk je na over zelfmoord. Ik heb me nooit zo slecht gevoeld als in die periode. Ik bleef soms drie tot vijf dagen alleen op mijn kamer, zonder te eten en amper te slapen. Ik was het leven beu", aldus de zwemmer.

Gelukkig zag Phelps licht aan het einde van de tunnel: "Toen ik mijn problemen onder ogen zag en realiseerde dat het oké was om je niet goed te voelen, ging het beter. Achteraf ben ik zo blij dat ik geen zelfmoord heb gepleegd."