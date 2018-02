Familie Bill Paxton klaagt ziekenhuis aan waar acteur is overleden

De familie klaagt daarom de behandelend arts van Paxton aan en ook Cedars-Sinai Medical Center, het ziekenhuis in Los Angeles waar de acteur destijds werd opgenomen, meldt Star Telegram.

Paxton werd op 14 februari 2017 geopereerd vanwege een aneurysma, een verwijding van een bloedvat, in zijn aorta. De acteur kreeg een nieuwe hartklep. Na de operatie traden complicaties op, onder meer de beroerte die hem fataal werd.

In de aanklacht van Paxtons familie staat dat het ziekenhuis "een foutieve voorstelling van zaken heeft gegeven en mogelijk ook informatie over de risico's van de operatie zou hebben achtergehouden".

Risicovol

Daarnaast zou het ziekenhuis niet hebben gemeld dat de behandelend arts, dokter Khoynezhad, een "risicovolle en ongewone operatiemethode zou hebben toegepast, waarmee hij nog weinig ervaring had". De arts heeft na het overlijden van Paxton zijn baan in het ziekenhuis opgezegd, blijkt uit de documenten.

Toen Paxton na de operatie complicaties begon te krijgen, zou hij niet de verzorging hebben gekregen die nodig was, beweert de familie van de Titanic-acteur. Dit had als gevolg dat Paxton tien dagen later overleed.

Golden Globe

Bill Paxton speelde vier decennia lang talloze rollen, waaronder een bijrol in Titanic, maar was ook te zien in Aliens. Hij had in 1996 een hoofdrol in Twister van de Nederlandse regisseur Jan de Bont.

Hij werd voor enkele rollen genomineerd voor een Golden Globe en een Emmy. De laatste grote filmrol die Paxton speelde was in Nightcrawler (2014), waarin hij de tegenspeler was van Jake Gyllenhaal.